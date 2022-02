Landeshauptstadt München hält an Impfpflicht im Gesundheitswesen fest

Nachrichtenarchiv - 09.02.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der bayerischen Landeshauptstadt soll trotz anderslautender Pläne der Staatsregierung ab Mitte März die einrichtungsbezogene Impfpflicht gelten. Gesundheitsreferentin Zurek sagte, man werde der Impfnachweispflicht der rund 100.000 städtischen Mitarbeiter im Gesundheitsdienst nachgehen. Auf BR-Nachfrage hieß es aus ihrem Referat, es handle sich um ein Bundesgesetz, das nach derzeitigem Stand in den Ländern umzusetzen sei. Anderslautende offizielle Vollzugsanweisungen des Freistaates lägen nicht vor. - Unterstützung für den bayerischen Vorstoß zur Aussetzung der Teil-Impfpflicht kommt dagegen unter anderem aus dem Saarland. Ministerpräsident Hans von der CDU befürchtet andernfalls einen - so wörtlich - „unverantwortlichen Verschiebebahnhof“ ungeimpfter Pflegekräfte. Grünen-Co-Chef Nouripour warnte dagegen vor einer parteipolitischen Instrumentalisierung des Themas durch die Union.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2022 15:00 Uhr