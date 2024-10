Landesgartenschau in Kirchheim ist zu Ende gegangen

Kirchheim bei München: Zum Ende der Landesgartenschau haben sich die Veranstalter zufrieden gezeigt. Man habe in Kirchheim seit Mai 510.000 Besucher verzeichnet - und das trotz vieler Regentage. Das Grüngelände bleibt den Kirchheimern erhalten als Park mit Spielplätzen und einem See. Ausrichter der Gartenschau im kommenden Jahr ist Furth im Wald in der Oberpfalz.

