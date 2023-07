Meldungsarchiv - 27.07.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Freyung: Mehr als 100.000 Besucher haben in den vergangenen neun Wochen die Landesgartenschau in Freyung besucht. 20.000 von ihnen waren Kinder. Diese Zahlen nannte Bürgermeister Olaf Heinrich als Halbzeitbilanz und zeigte sich dabei sehr zufrieden. Man habe mehr Tickets verkaufen können als gedacht. In den kommenden zehn Wochen sind noch Hunderte Veranstaltungen geplant. Die Landesgartenschau geht bis zum 3. Oktober.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2023 14:00 Uhr