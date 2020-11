Landesbund meldet Rekord-Beteiligung bei Igel-Zählung

Söder will Grenzen zum Nachbarland Tschechien offen halten

München: Trotz der gestiegenen Corona-Zahlen hält Bayerns Ministerpräsident Söder an der offenen Grenze zum Nachbarland Tschechien fest. Nach einer Videokonferenz mit dem tschechischem Ministerpräsidenten Babis sagte er, es gebe keinerlei entsprechende Pläne, diese seien auch nicht erforderlich. Söder verwies auf die vergleichbaren Eindämmungsstrategien und Schutzkonzepte auf beiden Seiten der Grenze. Tschechien gehört zu den derzeit mit am stärksten betroffenen EU-Ländern. Dort gilt ein härterer teilweiser Lockdown als in Deutschland. So haben auch Schulen geschlossen, nachts gilt in Tschechien zudem eine Ausgangssperre.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2020 14:00 Uhr