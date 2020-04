Landesbund für Vogelschutz informiert über neue Krankheit

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Landesbund für Vogelschutz hat dazu aufgerufen, krank wirkende und tote Vögel zu melden. Der LBV will so herausfinden, ob sich eine neue Vogelkrankheit auch in Bayern ausbreitet. In anderen Bundesländern sind demnach besonders Blaumeisen betroffen, die auch schnell an der offenbar sehr ansteckenden Krankheit verenden. Artenschutzreferentin Hansbauer erklärte, dass die Vögel oft apathisch auf dem Boden hocken und verklebte Federn haben. Der LBV rät daher dazu, keine Tränken und Futterstellen mehr aufzustellen, wenn mehr als ein kranker Vogel beobachtet wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2020 12:00 Uhr