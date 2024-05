Landesbischof Kopp ruft in seiner Pfingstpredigt zur Europawahl auf

München In seiner Pfingstpredigt hat der bayerische Landesbischof Kopp dazu aufgerufen, die Demokratie in Europa zu verteidigen. Mit Blick auf die bevorstehende Europawahl bezeichnete er den europäischen Staatenbund als dringend nötig: Dies sei die beste Regierungsform, die es in der Geschichte je gegeben habe, sagte Kopp, die Vielfalt von Menschen und Sprachen in Europa mache das Leben interessant und herausfordernd. Vielfalt sei auch in der Kirche gefordert, betonte er. Angesichts der nächsten Kirchenvorstandswahlen im Oktober sagte Kopp, demokratische Strukturen in der Kirche seien unerlässlich. Die Suche nach der Wahrheit, so sein Appell, müsse immer bei einem selbst beginnen.

