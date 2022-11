Kurzmeldung ein/ausklappen Landesbischof fordert sachlichen Umgang mit Klimaprotesten

Amberg: Im Umgang mit Klimaprotesten hat der evangelische Landesbischof Bedford-Strohm für mehr Sachlichkeit geworben. Im Mittelpunkt der Diskussion müsse die Frage stehen, wie man konkrete Fortschritte beim Klimaschutz erreichen könne, so Bedford-Strohm bei der Herbsttagung der Landessynode in Amberg. Mit den Aktivisten müsse man ins Gespräch kommen, anstatt sie präventiv in Gewahrsam zu nehmen. - In München haben einige Aktivisten der Bewegung "Letzte Generation" am Vormittag die Luitpold-Brücke in der Innenstadt blockiert. Sie klebten sich auf der Fahrbahn fest. Das führte während des Berufsverkehrs zu einem Rückstau bis zum Ende der Passauer Autobahn A94.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2022 11:00 Uhr