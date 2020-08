Landesamt reagiert auf Bericht über lückenhafte Corona-Tests

Nachrichtenarchiv - 15.08.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Erlangen: Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat auf einen BR-Bericht über lückenhafte Coronatests an bayerischen Flughäfen reagiert. In der Stellungnahme heißt es, der Freistaat habe umfangreiche Möglichkeiten geschaffen, um allen Reiserückkehrern Tests anbieten zu können. Allerdings sei es nicht möglich, bei jedem Fluggast nachzuvollziehen, aus welchem Ursprungs-Aufenthaltsort er oder sie kommt. Um dies zu ermöglichen, könnten zum Beispiel Aussteigekarten verteilt werden – doch das zu regeln, sei Sache des Bundes. BR-Recherchen hatten ergeben, dass Reisende aus Risikogebieten, die einen Zwischenstopp in einem sicheren Land eingelegt haben, nicht zu den Corona-Teststationen auf den Flughäfen gebracht werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2020 22:00 Uhr