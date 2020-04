Landesamt meldet knapp 30.900 Corona-Infizierte in Bayern

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Erlangen: In Bayern sind bislang fast 30.900 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das zuständige Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit. Demnach sind 721 Infizierte gestorben. Die Zahl der Genesenen im Freistaat liegt derzeit laut Landesamt bei 10.720. Bundesweit verzeichnet das Robert-Koch-Insititut in Berlin mehr als 113.500 Corona-Fälle. Die Zahl der Toten gibt es mit knapp 2400 an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2020 16:00 Uhr