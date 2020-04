Landesamt meldet 38.618 Coronavirus-Fälle in Bayern

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Erlangen: In Bayern ist die Zahl der mit Corona infizierten Menschen auf mehr als 38.600 gestiegen - das sind knapp 400 mehr als gestern. Dies teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen mit. Die Zahl der Toten, die mit dem Virus infiziert waren, stieg um 50 auf 1.354. Im bayernweit am stärksten betroffenen Landkreis Tirschenreuth zeichnet sich eine positive Entwicklung ab: Der Landkreis in der Oberpfalz meldete keinen neuen Infektions-Fall.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.04.2020 19:45 Uhr