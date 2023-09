Landesamt für Statistik zieht Erntebilanz für Bayern

Fürth: Nach den Zahlen des Landesamts für Statistik sind in Bayern rund 6,2 Millionen Tonnen Getreide geerntet worden. Wie die Statistiker in Fürth bekanntgaben, sind das 1,2 Prozent mehr als im besonders trockenen und heißen Sommer des Vorjahres - aber zugleich ein Minus von gut drei Prozent im Vergleich zum Mittelwert der vergangenen Jahre. Bei den Kartoffeln gab es im Vergleich zu 2022 ein Plus von fast acht Prozent - geerntet wurden demnach heuer rund 1,5 Millionen Tonnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.09.2023 10:15 Uhr