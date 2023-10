Landesamt für Gesundheit bestätigt nach "Hot Chip Challenge" Untersuchung

München: Nach einigen Mutproben mit sehr scharfen Tortilla-Chips hat das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Untersuchungen bestätigt. Demnach seien Proben des betroffenen Produktes auf deren Capsaicin-Gehalt geprüft worden. Die toxikologische Bewertung habe ergeben, dass die untersuchte Chips-Probe als potenziell gesundheitsschädlich und damit als nicht sicher einzustufen sei. Die zuständige Lebensmittelüberwachung sei informiert worden. Mitte Oktober mussten zwei Mädchen aus Garmisch-Partenkirchen nach ihrer Teilnahme an der sogenannten "Hot Chip Challenge" mit Atembeschwerden in ein Krankenhaus gebracht werden. Vor allem an Schulen macht diese Art von Mutproben derzeit die Runde.

27.10.2023