Landesärztekammer begrüßt Impfstart in Praxen Anfang April

Bayern beschließt weitere Standorte für Hebammen-Studium

München: Zwei weitere bayerische Städte bieten künftig den Studiengang Hebammenkunde an. Neu hinzu kommen Augsburg und Aschaffenburg. Insgesamt gibt es dann neun Standorte der akademischen Hebammenausbildung im Freistaat, die alle Regierungsbezirke abdecken. Die Staatsregierung will so die flächendeckende Versorgung von Familien und Müttern verbessern, wie es nach einem Kabinettsbeschluss hieß. In Regensburg und München gibt es solche Studiengänge bereits seit 2019, im vergangenen Jahr folgte Landshut zur Nachqualifizierung ausgebildeter Hebammen. In Nürnberg, Coburg, Erlangen und Würzburg soll der Studienbetrieb überwiegend zum kommenden Wintersemester aufgenommen werden, für Augsburg gilt das ebenfalls. An der Technischen Hochschule Aschaffenburg soll der Studiengang ab dem Wintersemester 2022 / 2023 angeboten werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2021 15:00 Uhr