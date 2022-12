Landebahn am Münchner Flughafen nach Klimaaktion wieder frei

Nachrichtenarchiv - 08.12.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach einer Störaktion durch die "Letzte Generation" läuft der Verkehr am Münchner Flughafen wieder ohne Einschränkungen. Das hat ein Sprecher der Bundespolizei dem BR bestätigt. Am Vormittag hatten sich vier Klimaaktivisten am Rollfeld der nördlichen Start- und Landebahn kurzfristig festgeklebt. Nach Angaben des Airports musste die Nordbahn deshalb zwischenzeitlich gesperrt werden. Man habe jedoch den gesamten Flugverkehr über die Südbahn abwickeln können. Zu Annulierungen sei es nicht gekommen. Wie die Aktivisten in den Sicherheitsbereich des Flughafens gelangen konnten, ist noch unklar. Nach Angaben des Sprechers der Bundespolizei hatten sie auch versucht, auf die südliche Startbahn vorzudringen. Bundes- und Landespolizei sei es aber gelungen, dies zu verhindern. In einer Pressemitteilung der "Letzten Generation" zu der Aktion heißt es, man stelle sich damit einem staatlich hochsubventionierten Mitverursacher der Klimakatastrophe direkt entgegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2022 12:00 Uhr