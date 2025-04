Landarztprämie in Bayern wird laut Staatsregierung beliebter

München: Das Interesse an der bayerischen Landarztprämie wächst. In den ersten drei Monaten dieses Jahres seien schon 81 Anträge eingegangen, sagte Gesundheitsministerin Gerlach. Das ist laut Ministerium eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Im gesamten vergangenen Jahr waren es 161 Anträge. Mit der Prämie unterstützt der Freistaat seit 2021 Niederlassungen von Ärztinnen und Ärzten in ländlichen Regionen mit bis zu 60.000 Euro. Praxisgründungen sollen so erleichtert werden. Denn allein bei den Hausärzten sind in Bayern rund 470 Praxissitze nicht besetzt.

