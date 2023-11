Land und Kommunen einigen sich auf Wiederaufbaufonds nach Sturmflut in Schleswig-Holstein

Kiel: Nach der Ostsee-Sturmflut haben sich Landesregierung und Kommunen in Schleswig-Holstein auf einen Wiederaufbaufonds in Höhe von 200 Millionen Euro verständigt. Ministerpäsident Günther sagte nach Beratungen in Kiel, alleine in der touristischen und kommunalen Infrastruktur gebe es Schäden in Höhe von fast 140 Millionen Euro. Die Sturmflut hatte vor zwei Wochen in vielen Orten entlang der Ostseeküste Überschwemmungen verursacht. Auf der Insel Fehmarn starb eine Autofahrerin.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.11.2023 01:00 Uhr