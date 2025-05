Land Nordrhein-Westfalen zeichnet Gündogan mit Mevlüde-Genc-Medaille aus

Fußball-Profi Ilkay Gündogan wird für sein Engagement gegen Rassismus ausgezeichnet. Der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft erhält die Mevlüde-Genc-Medaille des Landes Nordrhein-Westfalen. Ministerpräsident Wüst sagte zur Begründung, Gündogan nutze seine Bekanntheit und setze sich für ein friedliches Miteinander in Deutschland ein. Er erhebe die Stimme gegen Hass, Ausgrenzung und Rassismus - und sende so ein kraftvolles Signal in eine Gesellschaft, die immer wieder auf die Probe gestellt werde.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 26.05.2025 14:00 Uhr