Lampedusa ruft wegen hoher Flüchtlingszahlen Notstand aus

Lampedusa: Wegen anhaltend hoher Flüchtlingszahlen hat die italienische Mittelmeerinsel den Notstand ausgerufen. Das hat Bürgermeister Mannino am Abend bekanntgegeben. Er sagte, die Bürger seien verzweifelt, jeder habe bereits in irgendeiner Weise geholfen. Jetzt sei es aber an der Zeit, nach einer strukturellen Lösung zu suchen, die Insel stehe unter großem Stress. Nach Zahlen des italienischen Innenministeriums haben allein am Dienstag mehr als 5000 Menschen Lampedusa erreicht. Die Aufnahmeeinrichtungen dort sind stark überfüllt. Die Insel liegt zwischen Sizilien und Nordafrika und wird deshalb häufig von Schleuserbooten angesteuert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2023 09:00 Uhr