Lampedusa erwartet die Ankunft von EU-Kommissarin Von der Leyen

Lampedusa: Auf der italienischen Mittelmeerinsel wartet man auf EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Gemeinsam mit Italiens Regierungschefin Meloni will sie sich angesichts der Ankunft tausender Migranten in dieser Woche persönlich ein Bild von der Lage machen. In dem kleinen Aufnahmelager war es teils zu chaotischen Zuständen gekommen: In den letzten Tagen hatten etwa 8.500 Flüchtlinge die Insel erreicht. Meloni hatte die EU um mehr Unterstützung gebeten. Sie fordert unter anderem ein Eingreifen auf dem Meer. Am Mittag wollen sich beide Politikerinnen vor der Presse äußern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2023 09:00 Uhr