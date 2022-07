Lampaert überrascht zum Tour-Auftakt

Oscar Otte und Angelique Kerber scheiden in Wimbledon aus

London: Beim Tennisturnier in Wimbledon hat nach Angelique Kerber auch Oscar Otte das Achtelfinale verpasst. Der Kölner unterlag dem Spanier Carlos Alcaraz klar in drei Sätzen. Kerber verlor gegen die Belgierin Elise Mertens in zwei Sätzen. Jule Niemeier und Tatjana Maria erreichten dagegen den Sprung in die Runde der besten 16. Maria schlug die Griechin Maria Sakkari in zwei Sätzen und trifft nun auf Jelena Ostapenko aus Lettland. Die 22-jährige Niemeier besiegte die Ukrainerin Lessia Zurenko in drei Sätzen und spielt am Sonntag gegen die Britin Heather Watson.

