Lambsdorff widerspricht Kulebas Vorwürfen gegen Deutschland

Covid-Modellierer empfiehlt Maskenschutz in Innenräumen

Berlin: Während in Frankreich heute die Maskenpflicht in weiten Bereichen des öffentlichen Lebens fällt, wird in Deutschland über die künftigen Maßnahmen diskutiert. Der Corona-Modellierer Brockmann von der Humboldt-Uni in Berlin warnt vor einer Lockerung der Maskenpflicht in Innenräumen. Dem BR sagte er, die Maske sei ein sehr wirksamer Schutz. Ein Wegfall, etwa in Supermärkten, sei ein Fehler. Zum 20. März läuft das Infektionsschutzgesetz aus. Zwei Tage später stimmt der Bundestag über einen neuen Entwurf ab. Dieser sieht derzeit als sogenannten Basisschutz eine Maskenpflicht nur noch in Pflegeheimen, Kliniken und im Nahverkehr vor. In Bayern hat die 7-Tage-Inzidenz mit 1.990 einen neuen Höchstwert erreicht, auch die Zahl der Patienten mit Covid-19 in Krankenhäusern steigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2022 08:00 Uhr