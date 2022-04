Lambrecht wirbt für geplantes Bundeswehr-Sondervermögen

Nachrichtenarchiv - 29.04.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Verteidigungsministerin Lambrecht hat um Unterstützung für das geplante Bundeswehr-Sondervermögen geworben. Im Bundestag sagte die SPD-Politikerin, man sei nach Jahren des Mangels auf diesen Booster dringend angewiesen, um die Einsatzfähigkeit schnell zu erhöhen. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges betonte Lambrecht, es sei in der Geschichte unseres wiedervereinten Landes noch nie so wichtig gewesen, wehrhaft zu sein. In der Debatte über den Bericht zum Zustand der Bundeswehr verwies die Wehrbeauftragte Högl auf immer noch massive Ausrüstungsmängel bei der Truppe. Die CDU-Politikerin Güler mahnte an, Deutschland müsse dauerhaft mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Bundeswehr bereitstellen und den Verteidigungsetat deutlich erhöhen. Die Linken-Politikerin Nastic erklärte dagegen, Deutschland brauche dringend die 100 Milliarden Euro, aber nicht für Aufrüstung, sondern für Bildung, Gesundheit und gute Renten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2022 12:00 Uhr