Lambrecht will Strafverschärfung bei Kindesmissbrauch rasch umsetzen

Nachrichtenarchiv - 12.06.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Härtere Strafen bei Kindesmissbrauch sollen schnell auf den Weg gebracht werden. Das hat Bundesjustizministerin Lambrecht am Abend im ZDF angekündigt. Lambrecht sprach nach Bekanntwerden des schweren sexuellen Missbrauch-Falls in Münster von "widerlichen Straftaten". Diese seien schon heute schwere Verbrechen, die mit bis zu 15 Jahren Haft geahndet werden können. Die Union hatte zuletzt eine Strafrechtsänderung gefordert, damit Kindesmissbrauch in jedem Fall als Verbrechen eingestuft wird und auch Strafen in Zusammenhang mit Kinderpornografie erhöht werden. Diese Forderungen hatte Lambrecht erst zurückgewiesen, sich ihnen gestern aber angeschlossen. Der Präsident des Kinderschutzbundes Hilgers sagte der Süddeutschen Zeitung, er habe gegen härtere Strafen im Grundsatz nichts einzuwenden. Man dürfe sich aber keine falsche Hoffnungen machen. Härtere Strafen haben aus seiner Sicht keinerlei präventive Wirkung. Sexuelle Gewalt sei ein Tabuthema in der Gesellschaft und dieses Tabu schütze die Täter.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.06.2020 02:00 Uhr