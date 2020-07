Lambrecht will sexualisierte Gewalt gegen Kinder härter bestrafen

UN-Sicherheitsrat verabschiedet Resolution zu Waffenruhe wegen Corona

New York: Der UN-Sicherheitsrat verlangt wegen der Corona-Pandemie eine weltweite Waffenruhe. Die von Frankreich und Tunesien vorgelegte Resolution wurde von allen 15 Mitgliedern des Gremiums angenommen. In dem Text wird auch eine so genannte humanitäre Pause von mindestens 90 Tagen gefordert, damit Hilfsgüter an die betroffene Bevölkerung geliefert werden können. Ausgenommen von der Waffenruhe sollen nur Militäreinsätze gegen Dschihadisten sein. Der Resolution war ein gut drei monatiger Streit im UN-Sicherheitsrat vorausgegangen. US-Präsident Trump hatte die Nennung der WHO in dem Text abgelehnt. Die Weltgesundheitsorganisation wird nun nicht mehr direkt erwähnt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.07.2020 18:15 Uhr