Lambrecht will schnelle Strafen für Hetze im Netz

Berlin: Bundesjustizministerin Lambrecht hat angekündigt, härter gegen Hass und Hetze im Internet vorzugehen. Zum ersten Jahrestag des Mordes an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke erklärte sie, der Mord sei eine Mahnung, Vielfalt und Demokratie entschiedener zu verteidigen. Lambrecht verwies auf die - so wörtlich - widerliche Hetze im Netz, die dem Mord an Lübcke vorausging. Das Gesetzespaket der Bundesregierung, das in Kürze verabschiedet werden soll, bringe mehr Schutz für Kommunalpolitiker. Es sehe deutliche Verschärfungen des Strafrechts und eine Meldepflicht an das Bundeskriminalamt vor bei Volksverhetzung, Morddrohungen oder Nazi-Propaganda.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.06.2020 15:15 Uhr