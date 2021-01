Lambrecht will Internetplattformen stärker kontrollieren

Nachrichtenarchiv - 07.01.2021 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesjustizministerin Lambrecht hat nach den Vorfällen rund um den US-Parlamentssitz angekündigt, Internetplattformen stärker zu kontrollieren. Dem "Handelsblatt" sagte Lambrecht, in Europa würden verbindliche Pflichten für die Portale geschaffen, um Wahlen zu schützen und konsequent gegen Lügen und Verschwörungsmythen vorzugehen. Die Bilder des erstürmten Kapitols nannte die Ministerin einen Weckruf. Dort sei in aller Deutlichkeit zu sehen gewesen, wozu ungehemmter Populismus, Hass und Hetze führen könnten. Sie machte Präsident Trump verantwortlich für die Eskalation. Dass Twitter und Co. seine Flut der Lügen nun unterbrechen, sei eine viel zu späte Einsicht, kritisierte Lambrecht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.01.2021 14:15 Uhr