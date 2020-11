Lambrecht will Corona-Zahlungen an Unternehmen fortsetzen

Nachrichtenarchiv - 29.11.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesjustizministerin Lambrecht will die Entschädigungszahlungen an Unternehmen fortsetzen, solange es gravierende Corona-Einschränkungen gibt. Die SPD-Politikerin sagte der Welt am Sonntag, das mildere die Eingriffe ab und trage zu deren Verhältnismäßigkeit bei. Lambrecht zeigte sich gegenüber der Zeitung außerdem optimistisch, dass bald ein Corona-Impfstoff zugelassen werden könnte. Gesundheitsminister Spahn hatte dafür zuletzt Mitte Dezember als möglichen Starttermin genannt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.11.2020 04:00 Uhr