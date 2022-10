Lambrecht verspricht Kiew mehrere Luftabwehrsysteme

Linker Kandidat Da Silva geht als Favorit in Präsidentschaftswahl in Brasilien

Brasilia: Der linke Kandidat Lula da Silva geht als Favorit in die Präsidentschaftswahl in Brasilien. In den Umfragen liegt da Silva, der bereits von 2003 bis 2010 regierte, deutlich vor Amtsinhaber Jair Bolsonaro. Da Silva saß wegen seiner Verwicklung in einen Korruptionsskandal eineinhalb Jahre im Gefängnis. Auch Bolsonaro ist umstritten, weil er kaum Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie angeordnet hat und mehr als 600.000 Menschen kamen ums Leben. Deutliche Unterschiede zwischen beiden Kandiaten gibt es in der Umweltpolitik: Da Silva will die Abholzung des Regenwalds bekämpfen, Bolsonaro sieht im Amazonasgebiet ungenutztes wirtschaftliches Potenzial. Er will noch mehr Flächen für Landwirtschaft, Bergbau und Energiegewinnung erschließen.

