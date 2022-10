Lambrecht verspricht der Ukraine neues Luftabwehrsystem

Nachrichtenarchiv - 02.10.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Bundesverteidigungsministerin Lambrecht ist nach ihrem Ukrainebesuch wieder in Moldau. Von dort wird die SPD-Politikerin zurück nach Berlin fliegen. Lambrecht war gestern zum ersten Mal seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine gereist. Dort sagte sie ihrem Kollegen Resnikow zu, dass Deutschland das versprochene Luftabwehrsystem Iris-T schon in wenigen Tagen liefert. Es sei wichtig, die ukrainische Luftverteidigung weiter zu unterstützen mit Iris-T, aber auch mit Drohnenabwehr, sagte Lambrecht. Berlin will Kiew zunächst vier der jeweils 140 Millionen Euro teuren Systeme zur Verfügung stellen. Die Finanzierung von drei Weiteren ist gesichert. Während ihres Ukraine-Aufenthalts musste die Ministerin zwei Mal wegen Luftalarms in Bunkern Schutz suchen, zuletzt vergangene Nacht in ihrem Hotel.

