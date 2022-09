Lambrecht verlangt Aufklärung möglicher Kriegsverbrechen in der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesverteidigungsministerin Lambrecht hat die Aufklärung möglicher russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine gefordert. Den Funke-Zeitungen sagte sie mit Blick auf die in der befreiten Region Charkiw gefundenen Massengräber, die Vereinten Nationen sollten schnellstmöglich Beweise sichern. Die Verantwortlichen für Kriegsverbrechen müssten vor Gericht gestellt werden. Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, Weber, warnte, Russland entferne sich immer mehr von der wertegebundenen Weltgemeinschaft. Sanktionen müssten entschlossen umgesetzt werden. Der CSU-Politiker forderte zudem die Lieferung von Kampfpanzern. Dieser Forderung hatte Kanzler Scholz zuvor erneut eine Absage erteilt. Allerdings genehmigte der Bund die Ausfuhr von Haubitzen an die Ukraine. Präsident Selenskyj warf Russland erneut Folter vor. Die Täter würden auf dem Schlachtfeld und vor Gericht zur Verantwortung gezogen, sagte er.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2022 07:00 Uhr