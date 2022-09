Lambrecht verkündet weitere Waffenlieferungen an die Ukraine

Nachrichtenarchiv - 15.09.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschland stellt der Ukraine weitere Waffen zur Verfügung. Wie Verteidigungsministerin Lambrecht zum Auftakt einer Bundeswehrtagung sagte, handelt es sich um zwei Mehrfachraketenwerfer vom Typ Mars, 50 gepanzerte Fahrzeuge und 200 Rakten. Damit wird die Liste der Waffensysteme erweitert - die von der Ukraine geforderten Kampfpanzer werden aber nicht geliefert. SPD-Chef Klingbeil verwies darauf, dass das mit den anderen Parteien der Koalition so abgestimmt sei. Nach Klingbeils Worten dauert die Ausbildung an den Kampfpanzern viel zu lange, um in der jetzigen Phase des Krieges einen Effekt zu haben. Der ukrainische Parlamentspräsident Stefantschuk wiederholte die Forderung seines Landes nach Kampfpanzern. Deutschland müsse hier seiner Führungsrolle gerecht werden und dürfe nicht darauf warten, was andere tun.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2022 20:00 Uhr