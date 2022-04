Lambrecht und Högl werben für Bundeswehr- Sondervermögen

Nachrichtenarchiv - 29.04.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesverteidigungsministerin Lambrecht und die Wehrbeauftragte Högl haben für das geplante 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr geworben. Im Bundestag sagte Lambrecht, nach Jahren des Mangels sei dieser Booster dringend nötig. Und die Wehrbeauftragte forderte, das Geld so schnell wie möglich der Truppe bereitzustellen, um in deren Ausrüstung zu investieren. Nach Högls Worten muss außerdem die Vergabe von Aufträgen vereinfacht werden. Die CDU-Politikerin Güler mahnte an, Deutschland müsse dauerhaft mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Bundeswehr auszugeben und den Verteidigungsetat deutlich erhöhen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2022 16:00 Uhr