Lambrecht spricht sich für schärfere Strafen gegen Kinderschänder aus

Berlin: Bundesjustizministerin Lambrecht ist auf die Forderung der Unionsparteien eingegangen, sexuellen Missbrauch von Kindern grundsätzlich als Verbrechen einzustufen, und nicht mehr als Vergehen. Einen "minder schweren Missbrauch" werde es künftig ebenfalls nicht mehr geben, kündigte die SPD-Politikerin in einer Aktuellen Stunde im Bundestag an. Zugleich stellte Lambrecht Forderungen an CDU und CSU. Wer es ernst meine mit dem Kinderschutz, der müsse die Kinderrechte auch im Grundgesetz verankern, mahnte Lambrecht. Darüberhinaus verlangte sie Fortbildungsmaßnahmen für Familienrichterinnen - und richter. Zwar sei der Grundsatz "Das Kind ist am besten in der Familie aufgehoben" in den allermeisten Fällen richtig. Doch gebe es Ausnahmen, wie die jüngsten Fälle von Kindesmissbrauch gezeigt hätten. Hier hätte ein Eingreifen der Behörden nach Einschätzung von Lambrecht Schlimmeres verhindert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2020 18:00 Uhr