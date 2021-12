Lambrecht sichert Baltikum Solidarität im Umgang mit Russland zu

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vereinzelt Regen oder Schnee, Tiefstwerte +3 bis -6 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht im Süden Schwabens und Oberbayerns länger klar; von Nordosten her etwas Regen oder Schnee mit Glättegefahr. Tiefstwerte plus drei bis minus sechs Grad. Die Aussichten bis Mittwoch: Morgen Vormittag im Südosten vereinzelt Schneeregen, sonst in den kommenden Tagen trocken und teils sonnig, teils wolkig, teils neblig-trüb bei minus drei bis plus fünf Grad. In den Nächten Frost bei minus vier bis minus zwölf Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2021 17:00 Uhr