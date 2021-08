Lambrecht schließt erneute Schulschließungen weitgehend aus

Nachrichtenarchiv - 27.08.2021 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesjustizministerin Lambrecht ist zuversichtlich, dass es in Deutschland nicht erneut zu Schulschließungen kommen wird. Die Corona-Pandemie sei zwar noch lange nicht überstanden, doch man habe jetzt eine andere Situation als noch vor einem halben Jahr. Denn inzwischen seien viele Menschen geimpft und die Krankenhäuser nicht ausgelastet. Schulschließungen zu vermeiden müsse das oberste Ziel sein, denn diese belasteten Kinder, Jugendliche und Familien immens, betonte die SPD-Politikerin. Gleichzeitig rief sie die Menschen auf, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Wenn man zum normalen Leben zurück wolle, müsse die Impfquote noch deutlich steigen, so Lambrecht. Aktuell sind fast 60 Prozent der Bürger in Deutschland vollständig geimpft.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.08.2021 09:15 Uhr