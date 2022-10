Lambrecht sagt der Ukraine slowakische Radhaubitzen zu

Ministerium bestätigt verdächtige Drohnenflüge über Wildflecken

Wildflecken: Unbekannte haben mehrere Drohnen über einem Bundeswehr-Truppenübungsplatz in Unterfranken fliegen lassen. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums teilte heute mit, die Überflüge seien in der Nacht auf Samstag registriert worden. Die Polizei habe daraufhin unmittelbar die Ermittlungen aufgenommen. Eine Gefährdung der Bevölkerung bestand demnach nicht. Es soll sich um ein gutes Dutzend Drohnen gehandelt haben. Auf dem Gelände bildet die Bundeswehr Medienberichten zufolge ukrainische Soldaten an gepanzerten Fahrzeugen vom Typ Dingo aus. Dabei handelt es sich um bewaffnete Radtransporter, die Deutschland an die Ukraine liefern will. Bereits Ende Augst hatte der Militärische Abschirmdienst dem Magazin Spiegel zufolge verdächtige Fahrzeuge bemerkt, die offenbar das Umfeld der Militärstandorte Idar-Oberstein und Grafenwöhr beobachtet hatten. An beiden Standorten hatten ukrainische Soldaten trainiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.10.2022 15:00 Uhr