Lambrecht ruft zur Nutzung der Corona-Warn-App auf

Nachrichtenarchiv - 15.06.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kurz vor dem Start der Corona-Warn-App hat Bundesjustizministerin Lambrecht Datenschutzbedenken zurückgewiesen. In einem Interview sagte sie wörtlich: "Es gelten die allgemeinen Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung ohne Wenn und Aber auch für die Corona-Warn-App." Die Leiterin des Instituts für Virologie an der TU-München, Protzer, sagte im BR, die Anwendung komme genau zum richtigen Zeitpunkt, um eine zweite Corona-Welle zu verhindern. Man könne damit lokale Ausbrüche bekämpfen, weil die Gesundheitsämter in Sekunden über Verdachtsfälle informiert würden. Es sei nun aber wichtig, dass die Menschen die App auch nutzen, so Protzer. Die Corona-Warn-App der Bundesregierung soll morgen vorgestellt werden. Bereits ab heute Abend soll ein Download für iPhones und Smartphones mit dem Google Betriebssystem Android möglich sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2020 09:00 Uhr