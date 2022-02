Lambrecht plant keine Bundeswehr-Reform

Nachrichtenarchiv - 13.02.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesverteidigungsministerin Lambrecht verzichtet vorerst auf eine große Strukturreform der Bundeswehr. Anders als ihre Vorgängerinnen im Amt will sie nach eigenen Angaben erstmal akute Probleme angehen. Dazu gehöre, so Lambrecht in den Funke-Zeitungen, die Rüstungsbeschaffung. Diese sei bislang viel zu langsam und und zu kompliziert. Konkret schlug sie vor, dass die Truppe vor Ort bis zu einem Betrag von 5.000 Euro selbst über akute Bestellungen entscheidet. Etwa ein Drittel der derzeitigen Bestellungen im Beschaffungsamt lägen unter dieser Summe. Mit ihrem Vorschlag, so Lambrecht, könnte das Amt personell entlastet werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2022 13:00 Uhr