Lambrecht macht bei Beschaffung von US-Bombern Druck

Nachrichtenarchiv - 03.04.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung treibt die Beschaffung der US-Tarnkappenbomber vom Typ F-35 voran. Verteidigungsministerin Lambrecht sagte der "Bild am Sonntag", die Entscheidung über die Tornado-Nachfolge sei viel zu lange aufgeschoben worden. Nach Informationen der Zeitung hat ihr Ministerium die USA vor mehr als zwei Wochen zu einem Angebot aufgefordert. Dabei stellte die deutsche Seite klare Bedingungen zum Zeitplan: Die Ausbildung der Luftwaffen-Piloten auf den Jets soll demnach 2025 in den USA starten, ab 2027 sollen die Flieger in Deutschland im Einsatz sein. - Als Konsequenz aus dem russischen Angriffskriegs in der Ukraine hatte Deutschland beschlossen, 35 solcher Jets zu kaufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2022 10:00 Uhr