Lambrecht kündigt Entsendung einer Kompanie in die Slowakei an

Nachrichtenarchiv - 25.02.2022 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Rahmen der Nato-Pläne, ihre Ostflanke zu verstärken, hat Verteidigungsministerin Lambrecht die Stationierung einer Bundeswehr-Kompanie in der Slowakei angekündigt. Diese werde zügig in Gang gesetzt, sagte sie am Abend in einer ZDF-Sondersendung zum Krieg in der Ukraine. Deutschland werde sich so bei der Aufstellung einer sogenannten Battlegroup und auch bei der Luftverteidigung engagieren. Nato-Generalsekretär Stoltenberg hatte nach einem Videogipfel mit den Staats- und Regierungschefs der Nato mitgeteilt, dass die Verbündeten ihre Verteidigungspläne aktiviert haben. Zur Verteidigung zu Lande, zu Wasser und in der Luft würden nun mehr Kräfte für die Eingreiftruppe NRF bereitgestellt. Dazu gehört laut Stoltenberg die Entsendung von tausenden Soldaten und von über 100 Kampfjets, die an 30 Orten in höchste Alarmbereitschaft versetzt werden. Damit sei man in der Lage, schnell auf alle Eventualitäten zu reagieren, so Stoltenberg.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.02.2022 22:45 Uhr