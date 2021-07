Lambrecht hält Corona-Schutzmaßnahmen weiter notwendig

Nachrichtenarchiv - 10.07.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesjustizministerin Lambrecht hält es für zu früh, alle Corona-Beschränkungen aufzuheben. Die SPD-Politikerin sagte der "Augsburger Allgemeinen", man müsse zuvor noch deutlich weiter in Richtung Herdenimmunität kommen. Erwachsene mit bestimmten Vorerkrankungen und Kinder unter 12 Jahren könnten sich nicht mit einer Impfung schützen, selbst wenn sie wollten. Die Pandemie sei noch nicht vorbei, so Lambrecht. Außenminister Maas hatte sich kürzlich dafür ausgesprochen, alle Corona-Maßnahmen aufzuheben, sobald jedem ein Impfangebot gemacht wurde. - Aktuell ist die Sieben-Tage-Inzidenz am vierten Tag in Folge gestiegen. Sie liegt bei 5,8. Vor einer Woche lag sie bei 4,9. Dem Robert-Koch-Institut sind 925 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2021 06:00 Uhr