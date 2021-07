Lambrecht hält an Maskenpflicht in Innenräumen fest

Berlin: Im Kampf gegen das Coronavrus hat sich Bundesjustizministerin Lambrecht dafür ausgesprochen, die Maskenpflicht in Innenräumen beizubehalten. Auch für geimpfte Personen blieben einige Vorsichtsmaßnahmen sinnvoll, erklärte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Eine Impfung biete keinen hundertprozentigen Schutz vor einer Weitergabe des Virus, wie sich zuletzt an der Ausbreitung der Delta-Variante in einigen Ländern gezeigt habe. Es wäre auch kaum praktikabel zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr oder im Supermarkt zwischen geimpften und ungeimpften Personen zu unterscheiden. Aus Sicht der Justizministerin greift das Tragen einer Maske nur in relativ geringem Umfang in die Grundrechte ein. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gestiegen. Sie lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts heute morgen bei 5,1 Fällen pro 100.000 Einwohnern, gestern waren es 4,9. Binnen 24 Stunden wurden 985 Neuinfektionen und 48 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2021 08:00 Uhr