Lambrecht fordert zum Ende der Sicherheitskonferenz höheren Verteidigungsetat

Nachrichtenarchiv - 20.02.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Verteidigungsministerin Lambrecht fordert einen höheren Etat für die Bundeswehr. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz verwies die SPD-Politikerin auf die Aufstockung der Truppe an der Nato-Ostflanke in Litauen und damit verbundene weitere Aufgaben. Das Engagement müsse entsprechend finanziell unterlegt werden, damit Deutschland innerhalb der Nato ein verlässlicher Partner bleiben könne, sagte Lambrecht. - Zuvor hatte sich EU-Ratspräsident Michel auf der Sicherheitskonferenz für eine stärkere finanzielle Unterstützung der Ukraine ausgesprochen und zu einer Geberkonferenz für das Land aufgerufen. Zudem solle das Land näher an die EU herangeführt werden, betonte Michel. Auch er drohte Moskau mit massiven Sanktionen, sollte es weitere militärische Aggressionen geben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.02.2022 13:00 Uhr