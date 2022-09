Lambrecht fordert Aufklärung von Kriegsverbrechen durch UN

Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem Fund hunderter Gräber in der ukrainischen Stadt Isjum hat Bundesverteidigungsministerin Lambrecht eine unabhängige Untersuchung gefordert. Den Funke-Zeitungen sagte die SPD-Politikerin wörtlich: "Diese furchtbaren Verbrechen müssen unbedingt aufgeklärt werden - am besten von den Vereinten Nationen." Laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj wurden im befreiten Gebiet Charkiw mehr als zehn Folterkammern der russischen Truppen entdeckt. Nach Angaben ukrainischer Behörden wiesen auch einige der Leichen in Isjum Folterspuren auf.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.09.2022 04:00 Uhr