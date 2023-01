Lambrecht erntet harsche Kritik für ihre Silvesterbotschaft

Nachrichtenarchiv - 02.01.2023 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Verteidigungsministerin Lambrecht erntet für ihre Silvesterbotschaft heftige Kritik. Die CDU-Verteidigungspolitikerin Güler forderte von Kanzler Scholz den Rauswurf der Ministerin. Das jüngste Video setze der Serie von Peinlichkeiten die Krone auf. Ex-CDU-Chef Laschet fragt auf Twitter, ob dem Kanzler das Ansehen Deutschlands in Europa und der Welt eigentlich völlig egal sei. Auch aus den Reihen der Grünen gab es deutliche Kritik. - Lambrecht hatte auf Instagram ein Video veröffentlicht, in dem sie auf der Straße und im Lärm von Silvesterraketen über den Krieg in der Ukraine spricht. Die Ministerin, die schon mehrfach für Aufsehen gesorgt hat, äußerte sich bislang nicht dazu.

