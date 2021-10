Lambrecht empfielt Behörden Verzicht auf Gendersternchen

Bundesgesundheitsminister Spahn ruft zu Grippe-Impfung auf

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat die Menschen in Deutschland dazu aufgerufen, sich in diesem Herbst besonders zahlreich gegen Grippe impfen zu lassen. Weil es im vergangenen Jahr infolge des Lockdowns so gut wie keine Grippe-Infektionen gegeben hatte, sei das Risiko einer Grippewelle in diesem Jahr umso höher, so Spahn. Er betonte, mit 27 Millionen Dosen sei mehr als genug Impfstoff vorhanden. Eine Grippeimpfung ist besonders bei Älteren und Menschen mit Vorerkrankungen empfohlen, ebenso bei Menschen mit vielen Kontakten. Spahn verwies auf die Möglichkeit, sich zeitgleich gegen Influenza und Covid-19 immunisieren zu lassen. Auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler, hält beide Impfungen für wichtig. Es gelte zu verhindern, dass die Zahl von Covid- und Grippe-Fällen parallel stark steigen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.10.2021 11:45 Uhr