Lagerhelfer und Verkäuferinnen sind bei Unternehmen besonders gefragt

Gütersloh: Helfer in der Lagerlogistik, Verkäuferinnen und Verkäufer sowie Bürokräfte sind die Berufe, die bei Unternehmen in Deutschland momentan besonders gefragt sind. Das hat eine Auswertung der Bertelsmann-Stiftung von Online-Stellenanzeigen der vergangenen drei Jahre ergeben. Zu den größten Aufsteigern in diesem Zeitraum gehörten demnach Ärzte sowie Fachkräfte in der Pflege und Kinderbetreuung. Weniger gesucht waren etwa Helfer für Elektrotechnik und Bankkaufleute. Insgesamt habe der Bedarf 2022 mit rund zwölf Millionen Job-Anzeigen einen neuen Höchststand erreicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2023 12:00 Uhr