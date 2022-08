Lage um Atomkraftwerk Saporischschja weiter angespannt

Mehrere Menschen sterben bei Lastwagen-Vorfall in den Niederlanden

Rotterdam: In den Niederlanden ist ein Lastwagen in ein Nachbarschaftsfest gerast. Die genaue Zahl der Opfer ist noch nicht bekannt. Die Polizei spricht von mehreren Toten und auch Verletzten. Der Lkw geriet am Abend in der Ortschaft Nieuw-Beijerland in der Nähe von Rotterdam von einem Deich ab und fuhr in ein gut besuchtes Grillfest. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Er wurde zur Vernehmung auf eine Polizeiwache gebracht. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei fahndet noch nach einem weißen Lieferwagen. Was er mit dem Vorfall zu tun hat, ist nicht bekannt. Augenzeugen sprechen von großem Chaos und einem Bild der Verwüstung. Viele Menschen seien in Panik gewesen. Zehn Krankenwagen und ein Hubschrauber waren im Einsatz.

