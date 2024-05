Lage in Rafah hat sich laut Hilfsorganisationen weiter verschlechtert

Gaza-Stadt: Die Lage für die Menschen in Rafah im südlichen Gazastreifen spitzt sich mit dem Vorrücken der israelischen Armee weiter zu. Hilfsorganisationen berichten von chaotischen Szenen: Nach Angaben von "Save the Children" sind die Straßen voller Autos, Menschen klammern sich aneinander und Kinder versuchen verzweifelt mit Erwachsenen Schritt zu halten. Zudem gebe es weder Wasser noch sanitäre Einrichtungen. Laut der Vereinten Nationen sind seit Anfang der Woche rund 110.000 Menschen aus der Küstenstadt geflohen. Israelische Soldaten liefern sich derzeit heftige Gefechte mit militanten Extremisten. Bodentruppen haben mit ihren Panzern faktisch den Ostteil Rafahs eingekesselt. Israels Partner hatten vor den Folgen eines Militäreinsatzes in Rafah gewarnt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2024 15:00 Uhr