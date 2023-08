Lage in österreichischen Flutgebieten bleibt wegen Erdrutschen kritisch

Meldungsarchiv - 07.08.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Wien: In den Überschwemmungsgebieten im Süden Österreichs bleibt die Lage kritisch. Laut der Nachrichtenagentur APA sind die Wasserstände in den Bundesländern Kärnten und Steiermark zwar gesunken, aber Erdrutsche bedrohen weiterhin zahlreiche Wohngebiete. Insgesamt mussten bereits mehr als 300 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Heute Früh galten für die Flüsse Mur und Mureck Alarmstufe gelb. Angesichts der Überschwemmungen hat Slowenien die EU und die Nato um Hilfe gebeten. Die Regierung beantragte unter anderem Bagger, Spezialfahrzeuge und Ingenieurteams. Zudem wurde die Hilfe von etwa 200 Soldaten angefordert. In Slowenien sind immer noch viele Straßen unpassierbar. Auch hier warnen die Behörden vor Erdrutschen, weil der Boden vom vielen Regen durchgeweicht ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2023 09:00 Uhr